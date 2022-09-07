Блогер показал новейшую версию PlayStation 5 изнутри

Видеоблогер Остин Эванс смог купить обновленную PlayStation 5 (CFI-1200) и разобрал её, чтобы оценить, что изменилось внутри. Эта версия Digital Edition на 200 грамм легче модели 2021 года и на 500 грамм легче оригинальной PS5, которая вышла в 2020 году.

Внешне изменений нет, но внутри отличия нашлись. Там появилась переработанная система охлаждения. Внутренний радиатор упростили, а вот внешний получил тепловую трубку. Помимо этого, уменьшилась печатная плата, а в слот для установки SSD добавили металлическую пластину. Наконец, в боковой части корпуса появились дополнительные отверстия.

При этом показатели эффективности системы охлаждения не изменились. Во время тестирования задняя панель консоли нагрелась до 52,5 градуса. Что касается потребления энергии, то CFI-1200 нужно около 201 Вт, тогда как предыдущая версия CFI-1100 потребляет в максимуме 229 Вт.

При этом отметим, что такую консоль можно купить пока не во всех странах.

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