Защищенные Amazfit T-Rex появились в продаже
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Новости

Защищенные Amazfit T-Rex появились в продаже

На прошедшей CES 2020 компания Amazfit представила защищенные смарт-часы Amazfit T-Rex. По словам производителя устройство прошло 12 испытаний в соответствии с американским военным стандартом, а значит выдерживают сильные морозы, защиту от воды и устойчивость к коррозии по стандарту IP68.

  • Amazfit T Rex 03
  • Amazfit T Rex 02
  • Amazfit T Rex 01

Часы получили 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей с функцией Always on display с разрешением 360×360 точек. Время автономной работы гаджета составляет до 20 дней от батареи 390 мАч.

Большинство пользователей заметили, что корпус часов сильно напоминает G-SHOCK от CASIO. Стоимость Amazfit T-Rex составляет всего 140 долларов.

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