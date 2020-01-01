Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex

Выставка достижений в сфере мобильных устройств порадовала нас еще одним интересным устройством. Речь идет об умных часах Amazfit T-Rex, защищенных по стандарту IP68. Это устройство вполне может выдержать экстремальные температуры (-40; +70 градусов по Цельсию), а также погружение под воду на глубину до 50 м.

Несмотря на такую экстраординарную защиту, Amazfit T-Rex обладают вполне приемлемым функционалом. Так, часы оснащены 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем, который способен работать в режиме AOD. Разрешение дисплея 360 на 360 точек. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Также стоит отметить наличие Bluetooth 5.0 LE и GPS + ГЛОНАСС. Питается девайс от аккумулятора, который способен обеспечить непрерывную работу Amazfit T-Rex на протяжении 20 дней. Для взаимодействия с главным устройством, понадобится девайс с ОС Android 5.0 и выше, или iOS 10.0 и выше. Что касается стоимости, то она составляет 140 долларов.