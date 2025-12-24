На российский рынок вышли защищённые часы Amazfit T-Rex 3 Pro | The GEEK
На российский рынок вышли защищённые часы Amazfit T-Rex 3 Pro

Модель получила титановый корпус и AMOLED-экран с яркостью до 3000 нит.
Редакция The GEEK сегодня в 07:30

В России стартовали продажи смарт-часов Amazfit T-Rex 3 Pro с корпусом диаметром 44 мм. Модель ориентирована на активных пользователей и рассчитана на использование в условиях повышенных нагрузок. Устройство представлено в трёх цветовых вариантах.

Amazfit T-Rex 3 Pro получили титановый безель и кнопки из титана 5-го класса, сапфировое защитное стекло и AMOLED-дисплей диагональю 1,32 дюйма с пиковой яркостью до 3000 нит и поддержкой Always-On Display. Заявлена влагозащита по стандарту 10 ATM.

Для трекинга активности часы поддерживают работу с шестью спутниковыми системами, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo и другие, а также более 180 спортивных режимов. В набор датчиков входят пульсометр, пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови, акселерометр, гироскоп, барометр, компас и датчик освещённости. Поддерживается отслеживание сна и уровня стресса.

Часы принимают уведомления и входящие звонки, позволяют управлять музыкой и оснащены ИИ-ассистентом Zepp Flow с поддержкой голосовых команд. Также заявлено наличие встроенного LED-фонарика. Автономность версии с корпусом 44 мм составляет до 17 дней.

Amazfit T-Rex 3 Pro (44 мм) уже доступны в российской рознице и онлайн-магазинах. Рекомендованная цена начинается от 33 990 рублей.

