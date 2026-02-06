Умные часы Amazfit Active Max вышли в России

Amazfit выпустила в России умные часы Active Max. Новинка ориентирована на любителей спорта и активного образа жизни, а также всех, кто стремится улучшить свое самочувствие.

По сравнению с другими моделями серии, Active Max получили сразу несколько обновлений: увеличенный дисплей, больший объем памяти и более длительное время автономной работы.

Amazfit Active Max оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью до 3000 нит и емким аккумулятором, с которым часы могут работать без подзарядки до 25 дней.

Для тренировок предусмотрено более 170 спортивных режимов, а также ИИ-тренер Zepp Coach. Режим силовой тренировки автоматически определяет количество повторений, подходов и пауз отдыха для 25 упражнений.

Устройство поддерживает функцию оценки уровня энергии BioCharge, круглосуточный мониторинг здоровья с помощью биометрического датчика BioTracke PPG, а также голосовое управление Zepp Flow.

Кроме того, Active Max получили хранилище на 4 ГБ, бесплатные офлайн-карты, в том числе 2000 горнолыжных курортов, а также Bluetooth-звонки.

Amazfit Active Max уже поступили в продажу в России по цене 14 990 рублей.