Amazfit выпустила в России смарт-часы для бега Active 3 Premium

Большой яркий дисплей, встроенные беговые тренировки, офлайн-карты и до 12 дней работы без подзарядки.
Редакция The GEEK сегодня в 18:32

Amazfit выпустила в России новые умные часы Active 3 Premium, созданные для беговых и гибридных тренировок. Новинка поддерживает занятия на открытом воздухе, а также программы, объединяющие кардио и силовые упражнения.

Часы имеют корпус диаметром 45 мм из нержавеющей стали и оснащены четырьмя кнопками. 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с сапфировым стеклом обеспечивает яркость до 3000 нит.

Active 3 Premium оснащены встроенными беговыми тренировками и адаптивными планами от ИИ-тренера Zepp Coach. Расширенные метрики включают мониторинг осанки, анализ пороговой нагрузки, баланс контакта с поверхностью и анализ ритма бега.

Часы поддерживают пять систем спутникового позиционирования и офлайн-карты для прокладывания маршрутов без смартфона. 4 ГБ встроенной памяти позволяют хранить музыку, подкасты и карты прямо на устройстве. Аккумулятор обеспечивает до 12 дней работы при обычной эксплуатации и до 7 дней при интенсивном использовании.

С помощью технологии BioTracker часы следят за сердечным ритмом, уровнем кислорода в крови, стрессом, качеством сна и восстановлением. Встроенный микрофон и динамик позволяют принимать Bluetooth-звонки, а голосовой помощник Zepp Flow упрощает управление функциями с помощью голосовых команд.

Кроме того, Active 3 Premium совместимы с популярными спортивными платформами, включая TrainingPeaks, Strava, Runna, Intervals.icu и Simpla.

Amazfit Active 3 Premium в серебряном цвете уже доступны в магазинах электроники и на маркетплейсах по цене 14 990 рублей.

