Обзор Amazfit Bip Max: AMOLED на 3000 нит, GPS и до 20 дней работы за минимум денег

За последние годы рынок недорогих смарт-часов заметно вырос, но действительно удачные модели по-прежнему встречаются нечасто и зачастую приходится идти на целый ряд компромиссов, особенно если бюджет ограничен 10 тысячами рублей.

Amazfit Bip Max пытаются выделиться сразу несколькими козырями: огромным AMOLED-дисплеем с флагманской яркостью до 3000 нит, GPS с оффлайн-картами, встроенной памятью и поддержкой музыки, а также автономностью до 20 дней и кучей метрик. Я больше недели пользовался часами и понял, чем они меня удивили и кому действительно стоит обратить на них внимание.

Характеристики Amazfit Bip Max

Экран: 2,07″ AMOLED, 432 × 514, яркость до 3000 нит

2,07″ AMOLED, 432 × 514, яркость до 3000 нит Корпус: алюминиевая рамка, пластиковая задняя панель

алюминиевая рамка, пластиковая задняя панель Размеры и вес: 42,76 × 49,58 × 13,24 мм, около 53 г с ремешком

42,76 × 49,58 × 13,24 мм, около 53 г с ремешком Защита: водонепроницаемость 5 ATM

водонепроницаемость 5 ATM Память: 4 ГБ для офлайн-карт

4 ГБ для офлайн-карт Навигация: GPS (5 спутниковых систем позиционирования), офлайн-карты

GPS (5 спутниковых систем позиционирования), офлайн-карты Спорт-режимы: 150+

150+ Автономность: до 20 дней обычного использования, до 10 дней интенсивного, до 40 часов с GPS

до 20 дней обычного использования, до 10 дней интенсивного, до 40 часов с GPS Связь: уведомления, звонки, управление музыкой

уведомления, звонки, управление музыкой Чего нет: NFC-платежей

NFC-платежей Цена в России: 10 000 ₽

Комплект

Amazfit Bip Max поставляются в небольшой коробке, в которой находятся сами часы, силиконовый ремешок шириной 22 мм, магнитная зарядная площадка и документация.

USB-кабеля и блока питания в комплекте нет. Зарядная площадка питается от USB-C, поэтому такое решение я бы даже назвал удобным, а не проблемой, так как наверняка у каждого он найдется.

К слову, магнитная зарядка фиксируется надежно и не требует долгого поиска правильного положения.

Дизайн

Название Max здесь полностью оправдано. Главная особенность часов становится очевидной сразу после распаковки — это крупный экран.

При диагонали 2,07 дюйма Amazfit Bip Max выглядят значительно солиднее большинства моделей среднего класса. Назвать часы громоздкими нельзя, хотя корпус здесь не самый тонкий. Благодаря небольшому весу устройство практически не ощущается на руке, во всяком случае уже после того, как в них походишь и привыкнешь.

Дизайн я бы назвал универсальным. В оформлении нет спортивных элементов или, наоборот, излишне классического оформления. Прямоугольный корпус с плоским стеклом, алюминиевая рамка и две механические кнопки делают устройство уместным и на тренировке, и в повседневном образе, включая более деловую одежду.

Качество сборки вопросов не вызывает. Ничего не люфтит, кнопки нажимаются четко и не болтаются, а ремешок выполнен из мягкого силикона, который не натирает кожу даже при длительном использовании.

Единственное, к чему мне пришлось привыкнуть после своих часов, так к способу крепления ремешка. Здесь он фиксируется в пазах. Такое решение обеспечивает надежную посадку: часы уверенно держатся на запястье и не болтаются во время повседневного использования или тренировок.

К слову, ремешок тут 22 мм, поэтому, если решите обновить внешний вид часов, маркетплейсы полны разных вариантов на любой бюджет: от силиконовых до кожаных и титановых.

Отдельного внимания заслуживает защита корпуса по стандарту 5 ATM. Часы спокойно переносят дождь, душ и плавание в бассейне, поэтому снимать их каждый раз при контакте с водой не придется. Сам производитель обещает, что часы могут выдержать давление при погружении до 50 метров до 10 минут.

Экран

Amazfit Bip Max могут похвастаться AMOLED-экраном на 2,07 дюйма с разрешением 432 × 514 пикселей. Плотность пикселей составляет около 324 PPI, благодаря чему текст, иконки, циферблаты и графика остаются четкими.

Главное достоинство экрана — высокая яркость с пиковым значением в 3000 нит. Для часов в этом ценовом сегменте это очень серьезный показатель. Даже под ярким летним солнцем информация остается хорошо читаемой, не приходится искать тень или прикрывать экран рукой.

Автоматическая регулировка яркости работает корректно и быстро реагирует на изменение освещения. Я пользовался на протяжении всего времени именно в таком формате. В итоге ночью экран не слепил глаза во время настройки будильника, а днем всегда оставался комфортным для восприятия даже под прямыми лучами солнца. При желании можно выставить яркость и вручную.

Часы поддерживают режим Always-On Display, благодаря чему на экране постоянно отображается выбранный циферблат. Разумеется, функция увеличивает расход аккумулятора, но даже с ней автономность остается достойной. При желании можно выбрать один из нескольких вариантов отображения: автоматически, по расписанию, весь день или вручную. Также можно выбрать и стиль циферблата: цифровой, классический или повтор основного циферблата.

Не разочаровал и сенсорный экран. Он быстро реагирует на касания, интерфейс работает плавно, а переключение между меню происходит практически без задержек.

Из необычных функций отмечу возможность выбора цветового профиля дисплея — «Яркий» или «Естественный». Дополняет их режим ночного экрана, который позволяет использовать красный, оранжевый или зеленый цветовой фильтр для снижения нагрузки на глаза при использовании часов в темноте.

В целом дисплей оставил исключительно положительное впечатление. По качеству изображения, яркости и плавности работы он не уступает многим более дорогим моделям. Единственное, к чему можно придраться, — рамкам вокруг экрана. Они не самые толстые, но и рекордно тонкими их назвать нельзя. Впрочем, в повседневном использовании это незаметно, особенно если установить циферблат с черным фоном.



Спорт и метрики

В распоряжении пользователя Amazfit Bip Max более 150 спортивных режимов. Часы автоматически распознают многие популярные виды активности, включая ходьбу, бег и тренировки в зале.

Есть встроенный GPS. При этом поддерживаются сразу несколько спутниковых систем, что повышает скорость определения и точность маршрута.

Для любителей походов и путешествий предусмотрена возможность загрузки офлайн-карт. Их можно сохранить непосредственно во внутреннюю память часов объемом 4 ГБ и использовать без подключения к интернету. Кроме обычных карт, доступны маршруты с отображением рельефа местности, что особенно полезно при пеших прогулках или поездках на велосипеде. Причем сохранить можно как небольшой участок, так и целый город или область, вплоть до 200 на 323 км.

После завершения каждой тренировки часы формируют подробный отчет. Помимо привычных данных о расстоянии, времени и темпе, пользователь получает информацию о среднем пульсе, интенсивности нагрузки, расходе калорий и времени, которое потребуется для восстановления организма.

Особое внимание Amazfit уделяет комплексной оценке активности. Вместо простого подсчета шагов используются фирменные показатели вроде PAI и HybridCharge/BioCharge, которые анализируют не только физическую нагрузку, но и общее состояние организма. Благодаря этому пользователь получает более понятную картину своего уровня активности, чем при просмотре отдельных графиков.

Все отслеживаемые показатели относительно точные, и за время тестирования серьезных отклонений замечено не было. Правда, стоит признаться, часы для меня скорее аксессуар, а не спортивный трекер. Хотя за неделю они всё же подтолкнули меня размяться и чаще выходить пройтись.

Отслеживание сна

За мониторинг здоровья в Amazfit Bip Max отвечает фирменный оптический датчик BioTracker 6.0 PPG. Он непрерывно отслеживает пульс, измеряет уровень кислорода в крови (SpO2), оценивает уровень стресса и вариабельность сердечного ритма (HRV), а также собирает подробную статистику сна.



Часы автоматически определяют момент засыпания и пробуждения, разделяют сон на фазы, включая легкий, глубокий и REM-сон, фиксируют дневной сон и анализируют качество восстановления организма. После пробуждения получаем не просто набор цифр, а реально рабочую сводку с оценкой сна и рекомендациями по режиму.

Также в часах есть «Будильник пробуждения», который рассчитывает время отхода ко сну и время пробуждения – полезная штука, которая поможет восстановить режим, если он у вас сбит.

Одной из полезных особенностей часов для меня оказалась система тегов. Перед сном можно отметить события, которые потенциально влияют на качество отдыха: поздний ужин, интенсивную тренировку, использование смартфона перед сном и употребление кофе или алкоголя. Через несколько дней приложение начинает показывать закономерности, позволяя понять, какие привычки действительно ухудшают восстановление.

Еще один показатель — BioCharge. Это фирменная оценка запаса энергии организма, которая рассчитывается на основе качества сна, уровня стресса, физической активности, восстановления и ряда других параметров. По задумке она должна помочь понять, насколько организм готов к нагрузкам в течение дня.

Однако воспринимать эту метрику как точный показатель не стоит: даже разработчики позиционируют ее скорее как ориентир, а не медицинский инструмент. Поэтому BioCharge лучше использовать для отслеживания общей динамики, а не принимать решения, опираясь исключительно на его значение.



Приложение и ОС

Все возможности часов раскрываются через фирменное приложение Zepp для Android и iOS. В нем выполняется первоначальная настройка устройства, обновляется прошивка, меняются циферблаты и отображается вся статистика.

Интерфейс приложения не перегружен информацией. На главной странице основные показатели здоровья, количество шагов, данные о сне, тренировках и активности собраны в отдельных карточках, между которыми легко переключаться.

Раздел тренировок понравится тем, кто регулярно занимается спортом. Все сохраняется в истории, отображается на карте, сопровождается графиками изменения пульса, скорости, темпа и других параметров.

Приложение поддерживает синхронизацию с популярными сервисами, включая Strava, Google Fit, Apple Health, adidas Running и TrainingPeaks.

Через Zepp можно загрузить оффлайн-карты, установить музыку или подкасты во встроенную память часов, изменить расположение карточек интерфейса, настроить быстрые ответы на сообщения и подобрать себе циферблат. К слову, есть как классические варианты, так и современные информационные циферблаты с большим количеством виджетов. При желании можно создать собственный вариант на основе фотографии.

Amazfit Bip Max работают под управлением Zepp OS 5. И в отличие от многих конкурентов, система от Amazfit позволяет называть устройство действительно «умными» часами. Конечно, до функциональности Wear OS или watchOS она немного не дотягивает, однако назвать Zepp OS простой прошивкой уже нельзя. Здесь есть собственный магазин приложений и даже возможность устанавливать игры. Также держим в уме, что часы предлагают автономность до 20 дней, о чем модели с «полноценной» ОС могут только мечтать.

Операционная система выделяется скоростью работы и приятным дизайном интерфейса. При использовании не возникает ощущения, что часы относятся к бюджетному сегменту. Анимации плавные, приложения запускаются практически мгновенно, переход между разделами без задержек.

Навигация тут привычная: свайпы открывают панели уведомлений, карточки с информацией, список приложений и меню тренировок. Логика интерфейса интуитивная, поэтому привыкать долго не приходится.

Физические кнопки получили удобное распределение функций. Верхняя отвечает за возврат назад, а на главном экране открывает список тренировок. Если удерживать ее, запускается голосовой ассистент, правда, русский язык он не поддерживает. Нижняя кнопка открывает меню приложений, а длительное нажатие вызывает меню питания, где можно выключить или перезагрузить часы.

Встроенная память объемом 4 ГБ открывает дополнительные возможности. Помимо карт здесь можно хранить музыку и подкасты, чтобы слушать их через Bluetooth-наушники. Благодаря этому на пробежку или прогулку можно отправиться без смартфона: ничего не будет оттягивать карман, мешать занятиям или отвлекать постоянными уведомлениями и звонками.

Уведомления

Большой экран Amazfit Bip Max позволяет с комфортом просматривать уведомления, однако отвечать на них нельзя – во всяком случае в Telegram или SMS. При этом часы отображают эмодзи (в том числе реакции), которые приходят в мессенджерах. Фото не отображается, но в подписи уведомления будет эмодзи камеры и подпись «фотография».

Наличие микрофона и динамика позволяет использовать часы как Bluetooth-гарнитуру: отвечать на входящие звонки, отклонять их, перезванивать на пропущенные или набирать номер для звонка. Вызов можно принять прямо с запястья, если часы подключены к смартфону. Качество передачи речи хорошее: собеседники слышат голос разборчиво, а громкости динамика хватает даже на улице.

Среди прочих приятных мелочей стоит отметить управление музыкой и камерой смартфона, будильник, таймер, секундомер, календарь, прогноз погоды, компас, диктофон («Голосовая заметка») и множество других небольших, но полезных функций.

Автономность

Одним из главных преимуществ Amazfit Bip Max является время работы без подзарядки. За питание тут отвечает аккумулятор емкостью 550 мАч, который обещает до 20 дней автономной работы при обычном использовании и около 10 дней при интенсивной эксплуатации.

На практике многое зависит от сценария использования. Если постоянно приходят уведомления, включены непрерывный мониторинг здоровья, Always-On Display и проводятся тренировки с GPS, можно рассчитывать примерно на неделю работы. И это все равно значительно лучше, чем у большинства полноценных смарт-часов, которые приходится заряжать каждые два-три дня.

При умеренном использовании без постоянно активного экрана вполне реально получить около двух недель автономности, а при отключении части фоновых функций приблизиться к заявленным производителем показателям.

На полную зарядку потребуется около двух часов. Кстати, зарядная площадка очень маленькая, и я умудрился ее потерять. Правда, как оказалось, это не такая уж и проблема – на маркетплейсе множество предложений, в том числе с доставкой из России на следующий день, а цена варьируется от 120 до 500 рублей, что тоже я бы отнес к плюсу.

Кому подойдут Amazfit Bip Max

Amazfit Bip Max точно подойдут тем, кто хочет получить максимально универсальный гаджет без переплаты. Здесь качественный AMOLED-дисплей, полноценный GPS, длительная автономность, возможность отвечать на звонки, офлайн-карты, встроенная память для музыки, широкий набор спортивных режимов и продвинутая система анализа здоровья.

Особенно интересно устройство выглядит для пользователей, которые занимаются бегом, ходьбой, велопрогулками или фитнесом несколько раз в неделю и хотят видеть не только сухую статистику, но и рекомендации по восстановлению.

Тем, кому необходимы NFC для бесконтактной оплаты, поддержка eSIM, сторонних приложений типа Telegram или профессиональные функции, стоит обратить внимание на более дорогие модели. Также не уверен, что часы подойдут ребенку или пользователям с тонким запястьем из-за большого экрана.

Итого

Amazfit Bip Max стали первым устройством производителя, которое мне довелось протестировать. После недели использования часы выглядят удачным примером сбалансированного гаджета, где крупный экран, автономность, GPS и спортивные функции собраны без заметной переплаты.

Главное достоинство устройства заключается в крупном и очень ярком AMOLED-дисплее, который остается читаемым при любом освещении. Не менее важны встроенный GPS, полноценная работа с картами, встроенная память, развитые функции мониторинга здоровья и впечатляющая автономность. Все это дополняется удобной Zepp OS с поддержкой игр и магазина приложений, удобным приложением-компаньоном Zepp и широкими возможностями для любителей спорта.

Без компромиссов, конечно, не обошлось. Здесь нет NFC для оплаты покупок, часть функций зависит от региона учетной записи, голосовой ассистент не говорит по-русски и габариты часов подойдут не всем.

Тем не менее при цене в 10 тысяч рублей Amazfit Bip Max можно назвать одной из наиболее интересных моделей среднего класса. Они одинаково хорошо подходят и в роли повседневного аксессуара, и в качестве фитнес-помощника.