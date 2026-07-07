Amazfit начал продавать в России флагманские часы Balance 3 с GPS, сапфировым стеклом и ИИ-тренером
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Amazfit начал продавать в России флагманские часы Balance 3 с GPS, сапфировым стеклом и ИИ-тренером

Титановый корпус, AMOLED и до 21 дня работы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:38
Amazfit начал продавать в России флагманские часы Balance 3 с GPS, сапфировым стеклом и ИИ-тренером

Amazfit представила в России смарт-часы Balance 3. Модель получила 1,5-дюймовый AMOLED-экран с яркостью до 3000 нит, сапфировое стекло и корпус из нержавеющей стали или титана.

Часы поддерживают двухдиапазонный GPS, шесть спутниковых систем и офлайн-карты. Для хранения карт, музыки и подкастов предусмотрено 64 ГБ памяти. Также есть встроенный фонарик с белым и красным светом.

Amazfit начал продавать в России флагманские часы Balance 3 с GPS, сапфировым стеклом и ИИ-тренером

Для спорта доступны ИИ-тренер Zepp Coach, тренировочные планы HYROX, анализ нагрузки и восстановления. Датчик BioTracker 6.0 измеряет пульс, уровень кислорода в крови, вариабельность сердечного ритма и частоту дыхания.

Amazfit Balance 3 работают до 21 дня в стандартном режиме. Также заявлены звонки по Bluetooth, голосовое управление Zepp Flow и синхронизация со Strava, TrainingPeaks и Intervals.icu.

Цена в России составляет 29 990 рублей.

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