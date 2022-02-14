Разработчик запустил Windows 11 на Android 13

Недавно вышла версия Android 13 DP1 для разработчиков. И вот Android-разработчик Дэнни Лин смог запустить на смартфоне с этой ОС систему Windows 11 для Arm.
Суть в том, что Android 13 позволяет запускать альтернативные операционные системы с помощью виртуальной машины. Он показал это на своём Pixel 6. Как оказалось, ВМ вполне себе справляется с работой и позволяет запускать систему и не только.
Более того, Лин смог запустить на Windows 11 сборку классического шутера Doom. Он подключил к смартфону клавиатуру и мышь, и смог поиграть.
По словам энтузиаста, также он смог запустить несколько дистрибутивов Linux. Так что, похоже, Android 13 может оказаться весьма интересной в плане использования сторонних ОС на её основе.
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