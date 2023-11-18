На 3D-принтере впервые напечатали человеческую кожу с волосами

Ученые из Политехнического института Ренсселера (США) впервые смогли напечатать на 3D-принтере волосяные фолликулы в кожных тканях, выращенных в лаборатории.

«Наша работа доказывает, что структуры волосяных фолликулов могут быть созданы с высокой точностью и воспроизводимостью с помощью 3D-биопечати. Такой автоматизированный процесс необходим для будущего биомедицинского производства кожи» сказал один из авторов исследования, доктор философии, доцент кафедры химической и биологической инженерии Панкадж Каранде.

Волосяные фолликулы играют важную роль в целостности и функционировании кожи, помогая регулировать температуру тела за счет потоотделения, и содержат стволовые клетки, способствующие заживлению кожи.

Первый этап – размножение образцов кожи и клеток фолликулов в лаборатории до тех пор, пока не будет достаточно клеток для печати. Затем ученые смешивают каждый тип клеток с белками и другими материалами, чтобы создать биочернила, используемые 3D-принтером.

С помощью очень тонкой иглы принтер выкладывает биочернила, создавая кожу слой за слоем, одновременно формируя каналы для внедрения клеток волос. Со временем кожные клетки перемещаются в эти каналы вокруг клеток волос, воспроизводя структуры фолликулов, как в настоящей коже.

Пока что эти ткани имеют срок жизни от двух до трех недель. Команда исследователей в будущем планирует продлить этот период, что позволит фолликулам волос дальше созревать. Это откроет путь для их использования в тестировании лекарств и пересадке кожи.

Ранее эта команда ученых успешно напечатала кожу с функционирующими кровеносными сосудами.