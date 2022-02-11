Google выпустила первую версию Android 13

Компания Google анонсировала первую версию новой операционной системы Android 13. Пока Android 13 Developer Preview 1 ориентирован исключительно для разработчиков, позже, появится общая версия для всех желающих.

Сейчас бета-версия Android 13 доступна для смартфонов серии Pixel — Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL и Pixel 4.

В Android 13 появились обновлённые темы, функции по защите конфиденциальности, а также инструменты управления языками для каждого приложения. Особо стоит отметить, иконки приложений в новых темах, которые подстраиваются под цветовой оттенок в соответствии с установленными обоями. Первыми функцию получат смартфоны Pixel, позже она может добраться до смартфонов других производителей.

Google запланировала выпуск предварительной версии Android 13 для разработчиков в течение февраля и марта, а бета-тестирование начнётся в апреле.

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