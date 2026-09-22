Beats представила флагманские наушники Beats 360 со сменными амбушюрами
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Beats представила флагманские наушники Beats 360 со сменными амбушюрами

Модель получила усиленное шумоподавление, защиту IPX4 и до 32 часов автономной работы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:11
Beats представила флагманские наушники Beats 360 со сменными амбушюрами

Beats представила полноразмерные беспроводные наушники Beats 360. Главной особенностью модели стали сменные амбушюры и накладка оголовья, которые можно менять по цвету и материалу.

Наушники получили новую акустическую платформу с фирменными драйверами и адаптивным эквалайзером. Система активного шумоподавления, по данным компании, работает до 1,75 раза эффективнее, чем у Beats Studio Pro. Также предусмотрен режим прозрачности.

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Beats 360 поддерживают пространственное аудио с отслеживанием положения головы и Dolby Atmos. Для этого в левую чашку встроены акселерометр и гироскоп. Всего в конструкции используется девять MEMS-микрофонов, часть из которых отвечает за шумоподавление и голос во время звонков.

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Сменные элементы доступны в двух вариантах. Performance Knit выполнены из пены с эффектом памяти и дышащего трикотажа, а UltraPlush используют искусственную кожу. Beats 360 также стали первыми полноразмерными наушниками бренда с защитой от пота и воды по стандарту IPX4.

Модель работает с устройствами Apple и Android. На iPhone доступны быстрое подключение, автоматическое переключение между устройствами, «Привет, Siri», Find My и персонализированное пространственное аудио. На Android поддерживаются Fast Pair, Audio Switch и Find Hub.

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Заявленная автономность составляет до 32 часов с активным шумоподавлением и пространственным аудио. Пять минут зарядки через USB-C дают около часа воспроизведения.

Beats 360 оценили в $349,99. На старте доступны четыре цвета: чёрный, Cloud, Pink и Sky. Продажи в магазинах начнутся 24 сентября. Комплекты сменных амбушюр и накладок на оголовье стоят $49,99.

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