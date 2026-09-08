Sony представила WH-1000XM4C — переизданные флагманские наушники по сниженной цене
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Sony представила WH-1000XM4C — переизданные флагманские наушники по сниженной цене

Новинка стала не только дешевле, но и лучше, хотя и не обошлось без даунгрейда.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:30
Sony представила WH-1000XM4C — переизданные флагманские наушники по сниженной цене

Сегодня Sony представила полноразмерные беспроводные наушники WH-1000XM4C, которые стали переизданием популярных WH-1000XM4, анонсированных ещё шесть лет назад — в августе 2020 года.

Наушники Sony WH-1000XM4C внешне практически не отличаются от своего предшественника, но теперь доступны не в двух, а в трёх цветовых исполнениях — классическом чёрном и белом, а также в новом лавандовом цвете.

Характеристики тоже остались практически без изменений, новинка оснащена 40-миллиметровыми драйверами с диафрагмами из жидкокристаллического полимера, которые обеспечивают мощные басы и широкий частотный диапазон, воспроизводя музыку до 40 кГц. За звук отвечает тот же чип QN1 и также реализовано четыре микрофона для активного шумоподавления.

Из ключевых изменений в «железе», Bluetooth обновили с пятой до шестой версии, вместо 5-полосного эквалайзера появился 10-полосный, а также реализован игровой режим с низкой задержкой звука. Для новинки заявлено до 27 часов работы с включенным ANC, а у предшественника этот показатель составлял 30 часов.

Наушники Sony WH-1000XM4C поступят в продажу 30 сентября по цене 300 долларов (25 975 ₽), что на 50 долларов (4 330 ₽) дешевле, чем оригинальная версия Sony WH-1000XM4 на старте продаж.

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