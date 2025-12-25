Алиса AI получила встроенный редактор изображений

В чате с Алисой AI появился новый режим «Редактирование изображений». Он позволяет изменять фотографии и картинки с помощью готовых шаблонов прямо внутри диалога с нейросетью.

На первом этапе пользователям доступны шаблоны для изменения внешнего вида персонажей, добавления одежды и создания тематических изображений. Среди них есть варианты для делового образа, вечерних нарядов и новогодние шаблоны, которые можно использовать для создания открыток.

В дальнейшем Яндекс планирует добавить редактирование с помощью текстовых описаний, включая смену фона, одежды, причёски и стилистических элементов.

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно нажать кнопку «Оживи фото» в чате с Алисой AI, перейти в раздел «Студия», выбрать редактирование изображений и загрузить картинку. После применения шаблона результат можно сразу превратить в короткий видеоролик.

Редактирование работает на базе картиночной нейросети Яндекса, которая обрабатывает исходное изображение и текстовую инструкцию, сохраняя неизменными ключевые элементы кадра.

Новый режим доступен всем пользователям в России в приложении Алиса AI и в чате с нейросетью в Яндекс Браузере.