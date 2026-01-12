В Яндекс Поиске появились метки «ОК-цена» для лекарств и косметики | The GEEK
В Яндекс Поиске появились метки «ОК-цена» для лекарств и косметики

Подсказки работают прямо в поиске и охватывают товары от 50 рублей.
Редакция The GEEK сегодня в 11:50

В поиске Яндекса появились ценовые подсказки «ОК-цена», «Ниже рынка» и «Выше рынка» для лекарств, БАДов, косметики и парфюмерии. Метки отображаются прямо в поисковой выдаче на товарах стоимостью от 50 рублей.

Подсказки формируются на основе анализа примерно 4 млрд предложений в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Учитываются регион, характеристики товара, комплектация и изменения цен за последние двое суток. При клике на метку пользователь видит диапазон цен на аналогичные предложения.

Ранее такие ценовые метки появились в категориях бытовой техники и электроники дороже 1000 рублей. По данным Яндекса, почти все покупатели сравнивают цены онлайн, при этом большинство делает это вручную на нескольких площадках. Новый формат должен сократить этот путь до одного экрана.

