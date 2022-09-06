Самокат Xiaomi Scooter 3 Lite вышел в Европе

Компания Xiaomi вывела на международный рынок новый электрический самокат Xiaomi Scooter 3 Lite. Эта модель появилась в текущем году, но ранее была доступна только в Китае.

Новинка на 10 мм тоньше, чем MIJIA Electric Scooter 1s, который вышел в 2020-м. Это обеспечивает более низкий центр тяжести и повышает стабильность езды. Самокат разгоняется до 25 км/час, хотя запас хода составляет всего 20 км. Мощность двигателя составляет 250 Вт. Самокат может преодолевать подъёмы до 14 градусов.

Отдельно стоит отметить складную конструкцию, которая позволит легко переносить новинку по лестнице, например, в метро.

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite уже доступен на Amazon, где обойдётся покупателям в €446,27 во Франции или €495,88 в Нидерландах. При этом новинка вдвое дороже, чем в Китае. Там ценник составляет мене $300.

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