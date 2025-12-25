Яндекс Go начал показывать спрос на такси в реальном времени | The GEEK
Яндекс Go начал показывать спрос на такси в реальном времени

Обновление помогает понять, из-за чего растёт стоимость поездки.
Редакция The GEEK сегодня в 22:14

В Яндекс Go появилась визуализация спроса на такси в реальном времени. Теперь приложение показывает, сколько людей поблизости пытаются уехать, сколько свободных машин находится рядом и какие из них готовы принять заказ. Также учитываются пробки и погодные условия, которые могут влиять на спрос и длительность поездки.

Новая функция помогает понять, почему меняется цена. Например, утром пользователь может увидеть, что желающих уехать из района значительно больше, чем доступных водителей. В такой ситуации автоматически включается повышающий коэффициент, и стоимость поездки растёт. Зная это, пассажир может решить, стоит ли ехать прямо сейчас, подождать или выбрать другой способ передвижения.

Яндекс Go начал показывать спрос на такси в реальном времени

Сервис сопоставляет данные о спросе и количестве водителей в радиусе 2–3 километров от точки подачи автомобиля. Информация обновляется каждую минуту. Чтобы увидеть визуализацию, нужно нажать на цветной значок рубля в левом верхнем углу экрана после выбора маршрута и тарифа.

Ранее в Яндекс Go также появилась подробная детализация цены поездки. Пользователи могут увидеть, из чего складывается итоговая стоимость, включая подачу машины, оплату времени и расстояния, надбавку при повышенном спросе и дополнительные опции вроде детского кресла или перевозки спортивного инвентаря.

