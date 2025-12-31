Яндекс Погода тестирует ИИ-чат для советов по одежде и планам | The GEEK
Яндекс Погода тестирует ИИ-чат для советов по одежде и планам

Яндекс Погода запустила тестирование ИИ-чата, который помогает принимать решения с учётом погодных условий.
Редакция The GEEK сегодня в 08:00

Яндекс Погода начала тестировать чат с нейросетью, который помогает пользователям принимать решения с учётом погодных условий. Новый инструмент работает на базе технологии Alice AI и позволяет не только узнать прогноз, но и получить практические советы.

В чате можно задать вопрос о том, как лучше одеться перед выходом из дома, стоит ли планировать прогулку, поездку или отпуск, а также уточнить погодные условия на конкретное время и в конкретном районе. Нейросеть формирует ответы на основе анализа более 100 метеорологических параметров и их сочетаний, включая температуру, ветер, осадки и данные об аллергенах.

Для работы чата Alice AI подключена к серверу Яндекс Погоды по специальному протоколу MCP, который обеспечивает доступ к актуальным и архивным метеоданным. За счёт этого нейросеть может учитывать не только текущую ситуацию, но и прошлые погодные условия, а также прогнозы на будущее.

Чат рассчитан на сложные запросы, которые обычно требуют ручного анализа нескольких экранов с данными. Например, можно узнать, что надеть для выхода на улицу в определённое время или когда ожидается потепление. Также нейросеть отвечает на вопросы о погоде в праздники и помогает выбрать оптимальное время для поездок в другие страны.

Сейчас ИИ-чат доступен ограниченному числу пользователей в тестовом режиме. Функция появляется в мобильном приложении Яндекс Погоды, веб-версии сервиса и в поисковом приложении «Яндекс с Алисой».

