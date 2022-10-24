Представлен доступный Nord N300 5G c Dimensity 810 и зарядкой 33 Вт

OnePlus выпустила для американского рынка Nord N300 5G. Его предшественник Nord N200 5G был одним из самых популярных бюджетных устройств в США, на его долю приходилось 60% всех продаж смартфонов серии OnePlus Nord в стране.

Новинка получила 6,56-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессором выступает MediaTek Dimensity 810, емкость аккумулятора 5000 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки. Устройство поставляется с Android 13 из коробки и интерфейсом Oxygen OS.

Основная камера сдвоенная: 48 и 2 Мп. У фронтальной камеры 8 Мп.

Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, встроенной — 64 Гб. Среди прочего есть, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, стандартный разъем для наушников 3,5 мм и слот microSD, который позволяет расширять память до 1 Тб.

Стоимость Nord N300 5G — всего $228. Новинка поступит в продажу с 3 ноября.