Яндекс Go начал показывать ИИ-подсказки о месте назначения в поездках на такси

Подсказки формируются на основе отзывов пользователей.
Редакция The GEEK сегодня в 13:14

В Яндекс Go появилась новая функция на базе ИИ, которая подсказывает пассажирам ключевую информацию о месте назначения во время поездки на такси. Подсказки отображаются прямо на экране заказа и помогают заранее сориентироваться перед визитом.

ИИ-сводки появляются автоматически, если в маршруте указано название места, а не только адрес. Функция работает для ресторанов, кафе, отелей, парков, театров, музеев и других заведений. По данным сервиса, около четверти всех поездок оформляются именно с указанием названия точки назначения — чаще всего это заведения общепита, образовательные учреждения, аэропорты и транспортные узлы.

Краткие рекомендации формируются нейросетью семейства Alice AI, которая анализирует пользовательские отзывы и выделяет повторяющиеся мнения. Например, ИИ может подсказать, какие блюда чаще всего хвалят в ресторане или на что стоит обратить внимание в музее. Подсказки ограничены по длине и предназначены для быстрого просмотра в дороге.

Для генерации сводок используются данные Яндекс Карты. Алгоритмы анализируют более 70 миллионов отзывов о местах, к которым еженедельно добавляются десятки тысяч новых. Модель извлекает ключевые тезисы, а отдельный классификатор проверяет текст и убирает повторы.

Помимо ИИ-подсказок, в поездке стали доступны быстрые действия без перехода между сервисами: открытие карточки места, просмотр меню и отзывов, звонок в заведение. Для музеев и культурных площадок доступна покупка билетов через виджет Афиши. При поездках в аэропорты и на вокзалы пользователи могут сразу посмотреть онлайн-табло и статус рейса или поезда — сейчас функция работает в Москве и позже появится в других городах.

