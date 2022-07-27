Huawei представила доступную линейку телевизоров Smart Screen S

Huawei представила линейку доступных телевизоров Smart Screen S series. Всего есть три модели: S55, S65 и S75 с диагоналями —55, 65 и 75 дюймов соответственно.

У устройств есть поддержка технологии MEMC, которая обеспечивает 92% цветового пространства DCI-P3. В аудиосистеме четыре динамика: два 10-ваттных широкополосных и два 2х-ваттных высокочастотных.

Объем оперативной памяти составляет 3 Гб, встроенной флеш-памяти — 32 Гб. Также есть двухдиапазонный адаптер Wi-Fi.

Производитель сообщает, что эта линейка телевизоров полностью адаптирована под запросы геймеров и игровые консоли.

Стоимость на телевизоры Huawei Smart Screen S series следующая:

55 дюймовый — $490;

65 дюймовый — $ 635.

Ценник на 75-дюймовую версию пока не известен.

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