Яндекс научил Алису управлять автомобилем

Алиса может запустить двигатель, включить подогрев сидений, подсказать, сколько осталось топлива и закрыты ли двери.
Редакция The GEEK сегодня в 15:46

Яндекс добавил возможность удаленно управлять автомобилем с помощью Алисы. Машину можно добавить в список устройств в экосистеме «Дом с Алисой» и управлять им так же, как техникой в доме — через Яндекс Станции, ТВ Станции и приложение.

В настоящее время новая функция доступна для автомобилей HAVAL, Tank и Wey с активированными сервисами GWM Connection. С помощью голосовых команд Алиса может запустить двигатель, включить подогрев сидений, подсказать, сколько осталось топлива и закрыты ли двери (и при необходимости заблокировать их), узнать примерный запас хода и т.д.

Для безопасности Алиса реагирует только на знакомые голоса. Владельцу нужно заранее «познакомить» колонку со своим голосом, а также подтвердить команду пин-кодом. Если команду произнесёт посторонний человек, система её не выполнит.

В будущем пользователи смогут создавать сценарии умного дома с участием автомобиля. Например, по фразе «Алиса, я поехал на работу» машина будет заводиться, а свет в квартире — выключаться. Также появится возможность настраивать автоматический прогрев автомобиля по расписанию.

