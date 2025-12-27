У «Яндекса» снова появилось «Радио»

«Яндекс» запустил сервис «Радио», позволяющий бесплатно слушать более 300 российских радиостанций. Проект работает за счёт рекламы и не требует подписки «Яндекс Плюс». Доступ открыт через веб-версию, а также приложения для Android и iOS.

Сервис запущен в режиме бета-тестирования. Пользователи могут выбирать региональные версии эфира, а веб-версия на момент публикации работала без авторизации в экосистеме «Яндекса».

Старое имя и новая концепция

Название «Радио» компания использует не впервые. В 2015 году «Яндекс» уже запускал сервис с таким именем, однако тот проект был музыкальной платформой и закрылся в 2020 году после конфликта с радиохолдингами. Тогда вещатели заявляли, что использование названий станций в разделе «Как на радио» происходило без согласования.

В «Яндексе» подчёркивают, что нынешний сервис не связан с прежним. По словам представителей компании, это самостоятельный продукт с иным функционалом — агрегатор прямых радиоэфиров с интерактивными возможностями и интеграцией с рекламной платформой.

Бесплатно, но с рекламой

«Яндекс Радио» не требует оплаты и подписки, однако монетизируется за счёт рекламы. В компании заявили, что сервис интегрирован с их рекламной экосистемой, что в будущем позволит использовать комбинированные аудио- и видеоформаты размещения.

Среди функций — распознавание треков в эфире и возможность добавлять их в коллекцию в «Яндекс Музыке».

Рынок уже насыщен

Сервис работает на базе собственного плеера и интегрирован с «Индустриальным радиоплеером» — отраслевой платформой, за которой стоят крупные российские радиохолдинги.

При этом конкуренция в сегменте остаётся высокой: в Рунете уже существует множество приложений и сайтов с доступом к тысячам радиостанций, часто без рекламы и без привязки к экосистемам крупных компаний.