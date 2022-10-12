Яндекс Браузер получил многоголосый перевод видео на YouTube

Автоматический перевод видео в «Яндекс Браузер» обзавёлся новой опцией. Теперь пользователь может выбрать, какой голос перевода он будет слушать. Всего доступно двенадцать голосов — шесть мужских и шесть женских.

При помощи нейронной сети происходит распознавание спикера и начинается озвучивание разными голосами. По мнению разработчиков, такой подход помогает легче воспринимать несколько спикеров на слух.

Технология закадрового перевода роликов в Яндекс Браузере была представлена в сентябре 2021 года. Изначально перевод видео был доступен на английском языке. Затем Яндекс добавил французский, немецкий, испанский и итальянский языки.

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