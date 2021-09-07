Яндекс Браузер научили переводить англоязычные видео закадровым голосом

Яндекс начал предлагать автоматически перевести англоязычные видеоролики. Научно-популярные передачи, кулинарные шоу, лекции Илона Маска и Ричарда Фейнмана, стендапы и видеоблоги — всё это теперь можно посмотреть в русской озвучке. Перевод получается закадровым — оригинальная дорожка приглушается и на неё накладывается новая. Используются два голоса: для мужских голосов — мужской, для женских — женский; это голос Алисы.

Автоматический перевод видео открывает перед людьми целый мир, который был недоступен из-за языкового барьера. — говорит руководитель Яндекс.Браузера Роман Иванов.

Сейчас можно перевести практически любое видео на английском языке на YouTube, Vimeo и ещё нескольких популярных платформах. Перевод доступен в Яндекс.Браузере для Windows, macOS, Linux и Android и в приложении Яндекс для Android и iOS.

Перевод происходит в несколько этапов. Сначала Яндекс распознаёт речь, превращает её в текст и с помощью нейронных сетей разбивает на предложения. Потом определяет пол говорящего, переводит предложения на русский язык и синтезирует голос. Остается совместить перевод с видеорядом. Это совсем не тривиальная задача, потому что в русском языке предложения длиннее, чем в английском. Здесь на помощь снова приходят нейросети.

Чтобы посмотреть видео в русской озвучке, нужно нажать на кнопку в плеере и немного подождать. Процесс перевода занимает несколько минут. Когда всё будет готово, придёт уведомление.