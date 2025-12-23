Алиса AI в Яндекс Браузере научилась отвечать на вопросы по видео и документам | The GEEK
Алиса AI в Яндекс Браузере научилась отвечать на вопросы по видео и документам

Опция пока доступна пользователям из листа ожидания.
Редакция The GEEK сегодня в 11:57

В Яндекс Браузер появилась новая функция на базе Алиса AI, которая позволяет задавать вопросы по содержанию видео и документов. ИИ-ассистент анализирует открытую страницу и отвечает на вопросы без необходимости вручную объяснять контекст.

Пользователь может открыть видео или документ и нажать кнопку «Спросить Алису AI». Диалог с нейросетью откроется прямо в текущей вкладке. Алиса AI проанализирует содержимое страницы и предложит возможные вопросы, а также ответит на запросы пользователя. Например, по видео с рецептом можно узнать список ингредиентов, а из объёмного PDF-документа — получить сводку финансовых показателей или краткий конспект.

Функция работает с PDF-файлами, текстами из Поиска Яндекса и Google Документов. Для файлов в Яндекс Документах требуется открыть их в режиме просмотра. Поддержка других источников будет добавляться позже.

Задавать вопросы по видео можно на платформах VK Видео, Rutube, YouTube и Дзене. ИИ-ассистент анализирует содержание ролика и формирует ответы в удобном формате — списками, тезисами или краткими выжимками.

Доступ к новой возможности постепенно открывается пользователям, ранее записавшимся в лист ожидания. В ближайшее время функция станет доступна всем пользователям Яндекс Браузера в России.

