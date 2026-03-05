OpenAI выпустила GPT-5.4 — самую мощную и достоверную модель компании

OpenAI представила GPT-5.4 — универсальную модель нового поколения, доступную в ChatGPT, API и Codex. Релиз состоялся всего через двое суток после выхода GPT-5.3 Instant, что свидетельствует о резком ускорении темпов разработки компании.

Ключевое отличие GPT-5.4 от предшественников — нативная работа с компьютером. Модель интерпретирует скриншоты и самостоятельно отдаёт команды для выполнения задач, не требуя дополнительных надстроек. В бенчмарке OSWorld-Verified, оценивающем управление ПК, модель набрала 75% против 47,3% у GPT-5.2 — рост почти на 60%.

В ChatGPT модель доступна как GPT-5.4 Thinking для подписчиков Plus, Team и Pro: она показывает предварительный план своих рассуждений, позволяя пользователю скорректировать запрос прямо в процессе формирования ответа. Версия GPT-5.4 Pro предназначена для подписчиков Pro и Enterprise.

По данным OpenAI, в профессиональном бенчмарке GDPval, охватывающем 44 специальности, модель соответствует уровню человека-специалиста или превосходит его в 83% случаев — против 70,9% у GPT-5.2. Компания называет GPT-5.4 своей наиболее достоверной моделью на сегодняшний день.

Среди других улучшений:

более глубокий веб-поиск с сохранением контекста;

улучшенное визуальное понимание изображений высокого качества;

расширенные возможности работы с таблицами, презентациями и документами.

Стоимость в API: