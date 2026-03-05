OpenAI выпустила GPT-5.4 — самую мощную и достоверную модель компании | The GEEK
close
Новости

OpenAI выпустила GPT-5.4 — самую мощную и достоверную модель компании

Новинка появилась спустя всего два дня после анонса GPT-5.3 Instant, ускоряя и без того стремительную гонку за лидерство на рынке ИИ.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 23:21

OpenAI представила GPT-5.4 — универсальную модель нового поколения, доступную в ChatGPT, API и Codex. Релиз состоялся всего через двое суток после выхода GPT-5.3 Instant, что свидетельствует о резком ускорении темпов разработки компании.

Ключевое отличие GPT-5.4 от предшественников — нативная работа с компьютером. Модель интерпретирует скриншоты и самостоятельно отдаёт команды для выполнения задач, не требуя дополнительных надстроек. В бенчмарке OSWorld-Verified, оценивающем управление ПК, модель набрала 75% против 47,3% у GPT-5.2 — рост почти на 60%.

gpt-5-4

В ChatGPT модель доступна как GPT-5.4 Thinking для подписчиков Plus, Team и Pro: она показывает предварительный план своих рассуждений, позволяя пользователю скорректировать запрос прямо в процессе формирования ответа. Версия GPT-5.4 Pro предназначена для подписчиков Pro и Enterprise.

openai

По данным OpenAI, в профессиональном бенчмарке GDPval, охватывающем 44 специальности, модель соответствует уровню человека-специалиста или превосходит его в 83% случаев — против 70,9% у GPT-5.2. Компания называет GPT-5.4 своей наиболее достоверной моделью на сегодняшний день.

Среди других улучшений:

  • более глубокий веб-поиск с сохранением контекста;
  • улучшенное визуальное понимание изображений высокого качества;
  • расширенные возможности работы с таблицами, презентациями и документами.

Стоимость в API:

  • GPT-5.4 — $2,5 за 1 млн входных токенов и $15 за выходные;
  • GPT-5.4 Pro — $30 и $180 соответственно.
id·220812·20260305_2322
Читайте также
OpenAI выпустила быструю модель GPT-5.3 Instant в ChatGPT
ChatGPT

OpenAI выпустила быструю модель GPT-5.3 Instant в ChatGPT

Меньше нравоучений, больше пользы.
Пентагон, слежка и скандал: как один контракт OpenAI обрушил доверие к ChatGPT
ChatGPT

Пентагон, слежка и скандал: как один контракт OpenAI обрушил доверие к ChatGPT

ChatGPT теряет пользователей после сделки с Пентагоном.
Глобальный сбой ChatGPT: пользователи сообщают о проблемах с доступом и историей диалогов
ChatGPT

Глобальный сбой ChatGPT: пользователи сообщают о проблемах с доступом и историей диалогов

Масштабный сбой в ChatGPT: нейросеть перестала обрабатывать запросы и загружать историю чатов по всему миру.
«Яндекс» тестирует ИИ-агента для Android
Алиса AI

«Яндекс» тестирует ИИ-агента для Android

Можно будет управлять и устанавливать приложения голосом.
Ещё по теме
MAIBENBEN представила компактную рабочую станцию для ИИ и сложных задач

MAIBENBEN представила компактную рабочую станцию для ИИ и сложных задач
Samsung встроит Perplexity в Galaxy S26

Samsung встроит Perplexity в Galaxy S26
Глобальный кризис памяти: ИИ оставляет электронику без чипов

Глобальный кризис памяти: ИИ оставляет электронику без чипов
Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri

Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri
OpenAI готовит к выходу свои первые ИИ-наушники

OpenAI готовит к выходу свои первые ИИ-наушники
Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri

Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri
«Нормально ли, что кот храпит?» Яндекс рассказал, о чём люди спрашивают Алису AI

«Нормально ли, что кот храпит?» Яндекс рассказал, о чём люди спрашивают Алису AI
Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале

Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале
Запретить нейросети для раздевания по фото хотят в России

Запретить нейросети для раздевания по фото хотят в России
Официально: Apple будет использовать Google Gemini для новой Siri и Apple Intelligence

Официально: Apple будет использовать Google Gemini для новой Siri и Apple Intelligence
Созданное ИИ фейковое приложение Grok с майнером атакует пользователей Mac

Созданное ИИ фейковое приложение Grok с майнером атакует пользователей Mac
ИИ с эмоциями и тотемным животным. Зачем Яндексу «люмены»?

ИИ с эмоциями и тотемным животным. Зачем Яндексу «люмены»?
$555 тысяч в год: OpenAI ищет человека, который будет отвечать за угрозы ИИ

$555 тысяч в год: OpenAI ищет человека, который будет отвечать за угрозы ИИ
Алиса AI получила встроенный редактор изображений

Алиса AI получила встроенный редактор изображений

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  2. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  3. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  5. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  6. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры
Смотреть все обзоры