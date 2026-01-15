Браузер Samsung для Windows теперь доступен во всем мире | The GEEK
Браузер Samsung для Windows теперь доступен во всем мире

Его ключевыми особенностями стали Galaxy AI и синхронизация данных со смартфоном или планшетом.
Редакция The GEEK сегодня в 18:53

Компания Samsung открыла доступ к своему Windows-браузеру Samsung Internet для всех желающих. Ограничения на использование только в США и Южной Корее снято.

Больше всего преимуществ от нового решения получат владельцы устройств Samsung Galaxy. Браузер поддерживает синхронизацию закладок, истории просмотров и паролей через учетную запись Samsung. Однако пользоваться им можно и без аккаунта.

Также Samsung Internet получил поддержку функций Galaxy AI (создание сводок и перевод страниц), но они работают не во всех регионах. Среди других особенностей — встроенный блокировщик рекламы, открытие сайтов на боковой панели и панель Privacy Dashboard для управления разрешениями для сайтов.

Бета-версия Samsung Internet уже доступна для скачивания на официальном сайте.

