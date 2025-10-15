Список устройств OPPO и OnePlus, которые получат ColorOS 16 на Android 16 | The GEEK
Список устройств OPPO и OnePlus, которые получат ColorOS 16 на Android 16

Первые смартфоны начнут обновляться уже с 30 октября.

Компания OPPO опубликовала дорожную карту развертывания новой оболочки ColorOS 16 на базе Android 16. Первыми смартфонами с предустановленной прошивкой станут флагманы серии OPPO Find X9, анонс которых состоится 16 октября.

Список смартфонов и планшетов OPPO и OnePlus, которые обновятся до ColorOS 16

30 октября 2025 года:

  • OPPO Find N5;
  • OPPO Find X8 Ultra;
  • OPPO Find X8s+;
  • OPPO Find X8s;
  • OPPO Find X8 Pro;
  • OPPO Find X8;
  • OnePlus 13;
  • OnePlus 13T.

Ноябрь 2025 года:

  • OPPO Find N3;
  • OPPO Find N3 Flip;
  • OPPO Find X7 Ultra;
  • OPPO Find X7;
  • OPPO Reno14 Pro;
  • OPPO Reno14;
  • OPPO Reno13 Pro;
  • OPPO Reno13;
  • OPPO Pad 4 Pro;
  • OPPO Pad 3 Pro;
  • OnePlus 12;
  • OnePlus Ace 5 Pro;
  • OnePlus Ace 5 Ultra;
  • OnePlus Ace 3 Pro;
  • OnePlus Ace 3;
  • OnePlus Ace 3V;
  • OnePlus Pad 2 Pro;
  • OnePlus Pad Pro.

Декабрь 2025 года:

  • OPPO Find N2;
  • OPPO Find N2 Flip;
  • OPPO Find X6 Pro;
  • OPPO Find X6;
  • OPPO K13 Turbo Pro;
  • OPPO K13 Turbo;
  • OnePlus 11;
  • OnePlus Ace 2 Pro;
  • OnePlus Ace 2;
  • OnePlus Ace 2V.

Первый квартал 2026 года:

  • OPPO Find X5 Pro;
  • OPPO Reno12 Pro;
  • OPPO Reno12;
  • OPPO Reno11 Pro;
  • OPPO Reno11;
  • OPPO Reno10 Pro+;
  • OPPO Reno9 Pro+;
  • OPPO K13s;
  • OPPO K13x;
  • OPPO K12;
  • OPPO K12+;
  • OPPO Pad 3;
  • OPPO Pad 2;
  • OPPO Pad SE;
  • OnePlus 10 Pro;
  • OnePlus Pad.
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
