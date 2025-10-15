Список устройств OPPO и OnePlus, которые получат ColorOS 16 на Android 16

Компания OPPO опубликовала дорожную карту развертывания новой оболочки ColorOS 16 на базе Android 16. Первыми смартфонами с предустановленной прошивкой станут флагманы серии OPPO Find X9, анонс которых состоится 16 октября.
Список смартфонов и планшетов OPPO и OnePlus, которые обновятся до ColorOS 16
30 октября 2025 года:
- OPPO Find N5;
- OPPO Find X8 Ultra;
- OPPO Find X8s+;
- OPPO Find X8s;
- OPPO Find X8 Pro;
- OPPO Find X8;
- OnePlus 13;
- OnePlus 13T.
Ноябрь 2025 года:
- OPPO Find N3;
- OPPO Find N3 Flip;
- OPPO Find X7 Ultra;
- OPPO Find X7;
- OPPO Reno14 Pro;
- OPPO Reno14;
- OPPO Reno13 Pro;
- OPPO Reno13;
- OPPO Pad 4 Pro;
- OPPO Pad 3 Pro;
- OnePlus 12;
- OnePlus Ace 5 Pro;
- OnePlus Ace 5 Ultra;
- OnePlus Ace 3 Pro;
- OnePlus Ace 3;
- OnePlus Ace 3V;
- OnePlus Pad 2 Pro;
- OnePlus Pad Pro.
Декабрь 2025 года:
- OPPO Find N2;
- OPPO Find N2 Flip;
- OPPO Find X6 Pro;
- OPPO Find X6;
- OPPO K13 Turbo Pro;
- OPPO K13 Turbo;
- OnePlus 11;
- OnePlus Ace 2 Pro;
- OnePlus Ace 2;
- OnePlus Ace 2V.
Первый квартал 2026 года:
- OPPO Find X5 Pro;
- OPPO Reno12 Pro;
- OPPO Reno12;
- OPPO Reno11 Pro;
- OPPO Reno11;
- OPPO Reno10 Pro+;
- OPPO Reno9 Pro+;
- OPPO K13s;
- OPPO K13x;
- OPPO K12;
- OPPO K12+;
- OPPO Pad 3;
- OPPO Pad 2;
- OPPO Pad SE;
- OnePlus 10 Pro;
- OnePlus Pad.
