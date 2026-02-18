Mozilla прекращает поддержку Firefox 115 в Windows 7 и 8 | The GEEK
Mozilla прекращает поддержку Firefox 115 в Windows 7 и 8

Уже скоро браузер перестанет получать патчи безопасности.
Редакция The GEEK сегодня в 17:07

Поддержка браузера Mozilla Firefox 115 ESR в Windows 7 и 8 будет прекращена в конце февраля 2026 года. После этого пользователи перестанут получать обновления безопасности, сообщили разработчики.

Актуальной версией Firefox является сборка 147. Однако именно 115-я версия долгое время оставалась последней поддерживаемой на старых ОС. Она продолжала получать исправления и патчи безопасности.

Изначально Mozilla планировала прекратить поддержку Firefox 115 в сентябре 2024 года. Затем разработчики пересмотрели решение и продлили её сначала до февраля 2025 года, а позже — ещё на один год.

