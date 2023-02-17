Яндекс внедрил в Поиск конвертер криптовалют

Яндекс обновил функционал своего конвертера валют в поисковой системе, теперь пользователи могут получить информацию о 143 наиболее популярных криптовалютах в дополнение к классическим денежным единицам различных стран. Новый виджет отображает график курса и предоставляет инструменты для быстрой конвертации прямо над результатами поиска. Сервис распознает запросы пользователей, включая сленг и фразы типа «почём эфир» или «битки в турецкие лиры».

Яндекс обеспечивает информацию о стоимости криптовалют в рублях, долларах, евро и других мировых валютах, которые будут расширяться в будущем, включая возможность конвертирования одних криптовалют в другие. Курс Яндекса основывается на данных от CoinGecko, одного из крупнейших агрегаторов информации о цифровых валютах в интернете.

Согласно данным Яндекса, наиболее популярными криптовалютами в 2022 году по количеству запросов стали Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin и Solana. Пользователи чаще всего интересовались первыми двумя криптовалютами в 9 случаях из 10.