«Яндекс» признал, что колонка с «Алисой» может подслушивать пользователей

Недавняя утечка кода сервисов «Яндекса», буквально принесла компании головную боль. Теперь практически каждый день появляется всё больше новой информации с раскрытием алгоритмов работы сервисов. Разумеется, голосовой помощник «Алиса» в стороне тоже не остался.

Как оказалось, популярная умная колонка «Яндекс Станция» может активировать встроенные микрофон на несколько секунд для прослушивания пользователя. Делать она это может даже если её имя не называли. Как уверяют представители Яндекса, такая опция находится только в бета-версиях «Алисы» и используется только среди сотрудников. По их словам, опция позволяет улучшать качество активации ассистента и уменьшения количества ложных срабатываний.

Например, для улучшения качества активации ассистента и уменьшения количества ложных срабатываний в бета-версии для сотрудников применяется настройка, которая включает микрофон устройства на несколько секунд в случайный момент без упоминания Алисы. Говорится в сообщении Яндекса

Более того, компания принесла извинения и заявила, что нарушила принципы честности и прозрачности перед всеми, кого могла затронуть ситуация со слитым кодом.

В «Яндексе» пообещали возобновить работу по формированию стандартов и принципов техноэтики, которые будут опубликованы на официальном сайте и станут частью их общих политик.