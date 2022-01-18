«Яндекс.Маркет» будет бесплатно возвращать товары через «Почту России»

Пользователи площадки Яндекс.Маркета могут делать возврат товаров через Почту России. Возврат можно оформить в личном кабинете на маркетплейсе, а после сдать товар в любом из 38 000 отделений Почты России по всей стране. Почта принимает товары весом до 20 кг и суммой габаритов до 300 см.

Сделать возврат через Почты России можно было и раньше, но тогда требовалось заполнить заявление и отправить его маркетплейсу. Теперь покупатель оформляет возврат в личном кабинете Яндекс.Маркета, выбирает подходящее отделение Почты и получает от маркетплейса смс с трек-номером. Затем пользователь приходит в отделение, называет номер и сдаёт товары.

Возврат денежных средство происходит в течение 10 дней после того, как товары возвращаются на склад Маркета или продавца и проходят проверку. Сервис переводит деньги на карту пользователя или на его банковский счёт, если заказ был оплачен при получении.

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