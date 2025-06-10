Яндекс Маркет запустил страхование техники с заменой на новую

Пользователи Яндекс Маркета теперь могут оформить страховку на смартфоны прямо при покупке. В случае поломки устройство заменят на аналогичное — без обращений в стороннюю страховую.

Подать заявление можно в разделе «Страхование» на сайте или в приложении. Новое устройство доставят за сутки.

Пока услуга доступна для смартфонов в Москве и области. В будущем добавят другие товары и регионы, а также опцию подписки вместо разовой оплаты.