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Яндекс Маркет запустил страхование техники с заменой на новую

Страховка покрывает повреждения от падений, влаги и других бытовых случаев.
Фото аватара
Вадим Майков вчера в 16:25

Пользователи Яндекс Маркета теперь могут оформить страховку на смартфоны прямо при покупке. В случае поломки устройство заменят на аналогичное — без обращений в стороннюю страховую.

Подать заявление можно в разделе «Страхование» на сайте или в приложении. Новое устройство доставят за сутки.

Пока услуга доступна для смартфонов в Москве и области. В будущем добавят другие товары и регионы, а также опцию подписки вместо разовой оплаты.

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Источник:
The GEEK
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