Заказал, примерил, вернул лишнее: в «Яндекс Маркете» появилась постоплата

В «Яндекс Маркете» появилась доставка «по клику» с постоплатой. Пользователь получает заказ домой, после чего у него есть сутки, чтобы решить, какие товары оставить. Деньги спишутся только за оставшуюся часть заказа.

Функция в первую очередь касается одежды, обуви и аксессуаров, где покупатели часто заказывают несколько размеров или моделей. Неподошедшие товары можно передать курьеру «Лавки» или вернуть через пункт выдачи «Маркета» без отдельной заявки.

Постоплата доступна для товаров, которые можно приобрести через «Сплит». При оформлении заказа необходимо выбрать доставку «По клику» и вариант «Оплата после получения».

Сейчас новая схема работает в 26 регионах России. В дальнейшем «Яндекс Маркет» планирует расширить географию сервиса.