На Яндекс Маркете появился поиск по фото с уточнением запроса

Пользователи Яндекс Маркета теперь могут искать товары по фото и сразу уточнять желаемые характеристики: цвет, размер, стиль и прочее. Для этого нужно нажать на значок камеры в поиске, загрузить изображение и написать в поле «Уточнить поиск» необходимые детали (например, аналогичное платье, но синего цвета или с длинными рукавами).

Функция доступна не только для одежды — таким образом можно искать электронику, мебель, украшения и многое другое.

Кроме того, в каталоге Яндекс Маркета можно найти конкретный товар, просто наведя камеру на штрих-код, расположенный на упаковке. Это удобно для подбора расходников и комплектующих.