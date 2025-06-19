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На Яндекс Маркете появился поиск по фото с уточнением запроса

А конкретный товар теперь можно искать по штрих-коду.

Пользователи Яндекс Маркета теперь могут искать товары по фото и сразу уточнять желаемые характеристики: цвет, размер, стиль и прочее. Для этого нужно нажать на значок камеры в поиске, загрузить изображение и написать в поле «Уточнить поиск» необходимые детали (например, аналогичное платье, но синего цвета или с длинными рукавами).

Функция доступна не только для одежды — таким образом можно искать электронику, мебель, украшения и многое другое.

Кроме того, в каталоге Яндекс Маркета можно найти конкретный товар, просто наведя камеру на штрих-код, расположенный на упаковке. Это удобно для подбора расходников и комплектующих.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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