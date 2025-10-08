Яндекс Маркет подвёл итоги Ultima: премиум в 9 городах и рост продаж в 4 раза

Яндекс Маркет подвёл итоги первого года работы своего премиального сервиса Ultima, где собраны оригинальные товары известных мировых и российских брендов. С момента запуска в октябре 2024 года количество товаров выросло в 14 раз, а доставка из-за границы стала вдвое быстрее.

Расширение ассортимента напрямую повлияло на интерес покупателей. Уже к осени 2025 года продажи и число клиентов выросли почти в 4 раза по сравнению с началом года. Самой популярной категорией стала одежда, обувь и аксессуары. Например, продажи кроссовок и кед выросли в 3 раза, а курток и пальто — в 5 раз.

Что касается конкретных брендов, то покупатели премиума и люкса выбирали коллекции Miu Miu, Saint Laurent, Acne Studios, Gucci, Maison Margiela, Balenciaga, Stone Island и других брендов. Огромной популярностью пользовались кроссовки от Nike, Adidas и Salomon, а также вещи от российских дизайнеров, например, Гоши Рубчинского и Ushatava.

Одно из ключевых достижений — улучшение логистики. В компании отмечают, что заказ из-за рубежа теперь приходит в среднем за 13 дней вместо 30. В Москве доступна экспресс-доставка за 1-4 часа. Если вещь не подошла, в Москве и Санкт-Петербурге можно вызвать курьера «по клику», который приедет за товаром в течение 15-30 минут.

Кроме того, особые условия доставки и возврата теперь доступны в девяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Тюмени и Челябинске. К сентябрю 2025 года продажи в новых городах присутствия выросли в среднем в 4-5 раз по сравнению с первым месяцем работы сервиса.