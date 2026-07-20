Gigabyte начала продажи AORUS GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti INFINITY в России

Gigabyte открыла в России предзаказы на видеокарты AORUS GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti в исполнении INFINITY. Новинки доступны с 20 июля эксклюзивно в официальном магазине бренда на «Яндекс Маркете».

AORUS GeForce RTX 5070 оценили минимум в 105 тысяч рублей без учёта индивидуальных скидок. За версию RTX 5070 Ti попросят от 147 тысяч рублей.

Младшая модель оснащена 12 Гбайт видеопамяти и работает на частоте до 2715 МГц. RTX 5070 Ti получила 16 Гбайт памяти и частоту ядра до 2670 МГц.

Обе видеокарты выполнены в дизайне AORUS INFINITY с RGB-подсветкой и системой охлаждения WINDFORCE HYPERBURST. В ней используются фирменный алгоритм работы вентиляторов и режим Overdrive. По конструкции охлаждение напоминает решение, применяемое во флагманской GeForce RTX 5090.

Ещё одной особенностью стал скрытый разъём питания. Кабель можно разместить внутри кожуха видеокарты, чтобы он меньше выделялся в собранном компьютере и не мешал внутренней компоновке.

Предзаказ оформляется через сайт или приложение «Яндекс Маркета», предварительная оплата не требуется. Покупателям также доступны рассрочка и «Сплит» через «Яндекс Пэй». Первые поставки ожидаются в первой половине августа.