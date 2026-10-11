«Яндекс Маркет» попросил продавцов временно не привозить товары в ПВЗ после сбоя

«Яндекс Маркет» попросил продавцов 11 октября временно не привозить товары в пункты выдачи заказов. Решение приняли для перераспределения нагрузки на курьерские службы после сбоя, возникшего на фоне атаки на дата-центр «Яндекса» во Владимире.

Обработку заказов маркетплейс уже восстановил, однако в личном кабинете ещё возможны задержки с отображением данных. Для части заказов пока недоступны ярлыки, они появляются постепенно.

Заказы за 11 октября исключили из индекса качества, а плату за опоздания временно отменили. Склады продолжают принимать товары, но отгрузки в сортировочные центры остаются недоступными.

Также с 11 октября «Яндекс Маркет» отменил плату за хранение товаров на всех складах до конца 2026 года для продавцов, работающих по модели FBY.

Сбой затронул не только сервисы «Яндекса», но и сторонние компании. О проблемах сообщали «Делимобиль», Lamoda, «Ситидрайв», «Додо Пицца» и другие сервисы.