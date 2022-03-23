Instagram* вернул хронологическую ленту для всех пользователей

Instagram* добавил новый способ отображения ленты – Following и Favorites. Теперь пользователи могут настроить просмотр постов в хронологическом порядке или оставить «умную» ленту. Новая функция должна появиться у всех пользователей до 24 марта.

Внести изменения в отображение постов в ленте можно с помощью всплывающего окна в верхнем левом углу. Однако в хронологический порядок можно добавить только до 50 пользователей.

Хронологическая лента перестала работать в 2016 году. На её смену пришел «умный» алгоритм, который отображал пользователю посты на основе его интересов.

*Instagram принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.

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