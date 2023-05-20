Instagram запустит аналог Twitter

Соцсеть Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) готовится к запуску нового приложения, которое намерено стать серьезным конкурентом для Twitter. Приложение создаст ленту с короткими текстовыми постами, длиной до 500 символов, с возможностью добавления ссылок, фотографий и видеозаписей продолжительностью до 5 минут.

Особенностью новинки будет то, что аккаунт в нём будет синхронизирован с основной учётной записью пользователя в Instagram. Это означает, что при переходе на новую платформу будут автоматически перенесены подписчики, имя пользователя и пароль, а также список заблокированных аккаунтов.

Запуск ленты ожидается уже в июне этого года.