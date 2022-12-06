В России представили новую социальную сеть Looky

На YouTube презентовали новую российскую социальную сеть Looky. Её командой руководит Егор Яковлев, который основал стриминговый сервис Tvigle и руководил онлайн-кинотеатром Start на запуске.

В новую сеть можно перенести профили, подписки и посты из Instagam (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), причём это делается в «один клик». После переноса посты в американской соцсети будут дублироваться в Looky, но не наоборот.

В плане функциональности там есть «Истории», фильтры, встроенный мессенджер, посты, лайки, рекомендации, а также сортировка постов по тематическим папкам и публикация внешних ссылок в записях.

Поддерживается система донатов, которая включает в себя программу лояльности с блокчейном и NFT. За публикации, посты и прочее пользователи получают виртуальные награды — Looks (луксы). Затем их можно обменивать на подарки.

Приложение доступно в App Store, Google Play и App Gallery. Для регистрации используется телефон или электронная почта. После регистрации приходит код авторизации, а затем система предлагает синхронизировать аккаунт или создать новый.