На старом Android-смартфоне запустили настоящую iOS 18. Даже Siri вызывается
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На старом Android-смартфоне запустили настоящую iOS 18. Даже Siri вызывается

Система работает без эмулятора, но пока не поддерживает сотовую связь и App Store.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:22
На старом Android-смартфоне запустили настоящую iOS 18. Даже Siri вызывается

Энтузиаст запустил iOS 18 на Xiaomi Poco F1, выпущенном в 2018 году. Вместо Android смартфон загружает модифицированную версию операционной системы Apple, а в настройках она определяется как iPhone X.

Для запуска использовались специальный загрузчик и адаптированное ядро Apple XNU. Система работает непосредственно на оборудовании Poco F1, без эмулятора или виртуальной машины.

Разработчику удалось запустить домашний экран iOS, настройки и основные элементы интерфейса. Работают сенсорное управление и физические кнопки. Также можно вызвать интерфейс Siri удержанием кнопки питания.

Однако пользоваться смартфоном как полноценным iPhone пока нельзя. Не работают сотовая связь, Wi-Fi, Apple ID и App Store. Другие аппаратные функции также поддерживаются лишь частично.

Проект основан на предыдущих экспериментах по переносу iOS на Android-устройства и пока представляет собой техническую демонстрацию, а не готовую систему для повседневного использования.

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