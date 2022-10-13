Instagram стал доступен части абонентов МТС и «Мегафона» без VPN

Instagram* стал доступен у многих абонентов сотовых операторов МТС, «Ростелекома» и «Билайна» без использования VPN с 11 октября. Сообщают «Ведомости».

В Роскомнадзоре заявили, что блокировка доступа к ресурсам действует без каких-либо изменений.

Источник «Ведомостей» рассказал, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) проводит на оборудовании ТСПУ работы по модернизации. Во время работ на оборудовании отключалась фильтрация трафика в комплексах, которые стоят на сетях операторов по закону о «суверенном рунете». Эксперты, опрошенные газетой, полагают, что возобновление доступа к заблокированному ресурсу может быть связано с программным сбоем ТСПУ.

*Instagram принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.

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