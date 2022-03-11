Роскомнадзор заблокирует Instagram 14 марта

Роскомнадзор принял решение по блокировке социальной сети Instagram.

В социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этой социальной сети. Сообщает Роскомнадзор

Блокировка социальной сети произойдет 14 марта. В ведомстве отметили, что пользователям Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и содействию террористической деятельности. Причиной послужило заявление пресс-секретаря Meta Энди Стоун.

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