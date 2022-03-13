Instagram заблокирован в России

Роскомнадзор полностью заблокировал социальную сеть Instagram по всей России.

Абоненты некоторых провайдеров начали жаловаться на блокировку раньше запланированного. Множество сообщений о сбоях в Instagram сервис Down Detector начал фиксировать 13 марта после 19:00 по мск.

Down Detector

В ведомстве отмечали, что блокировка произойдёт 14 марта в 00:00. Это сделали для того, чтобы пользователи Instagram успели перенести свои фото- и видеоматериалов в другие социальные сети.

Решение о блокировке произошло после скандального заявления пресс-секретаря Meta Энди Стоун.

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