Обзор Wi-Fi камеры iVideon Cute 2: для домашних забот

Сегодня на рынке есть много камер уличного и домашнего видеонаблюдения. Производители стараются изо всех сил завоевать внимание покупателя. Поэтому есть компании, которые дорабатывают камеры и оснащают их своими интересными функциями. Одна из таких камер появилась у нас на обзоре, а именно Wi-Fi камера Cute 2 от компании iVideon. Разбираемся, какие функции она имеет и стоит ли её приобретать.

Характеристики

Модель: iVideon Cute 2

Метод подключения: Wi-Fi 2.4 ГГц

Разрешение записи: 1920×1080

Количество мегапикселей: 2

Максимальная частота кадров в секунду: 25

Тип матрицы: CMOS

Формат записи видео: H.264/H.265

Максимальный угол обзора: 112°

Поддержка карт памяти: microSD до 256 Гб

Степень защиты: нет

Дополнительно: ночной режим, ИК-подсветка (10 метров), микрофон, детектор движения

Стоимость: 4 490 рублей

Комплектация

Поставляется Cute 2 в небольшой картонной коробке сине-белого цвета. Внутри находится камера, двухметровый Micro-USB кабель, адаптер питания на 5 В, монтажный набор, клеевая пластина и руководство пользователя. В общем-то стандартный набор для Wi-Fi камеры домашнего видеонаблюдения.

Внешний вид

Камера выполнена из пластика. На задней стороне корпуса расположен QR-код для быстрого сопряжения с устройством, под ним звуковой динамик, который служит для сирены и передачи связи, кнопка “Reset”, а также порт для подключения по Micro-USB. Сбоку небольшой порт для карточки microSD до 256 Гб.

Сама камера стоит на круглой ножке, которая крутится в разные стороны, что позволяет установить камеру под любым нужным углом или наклоном.

Спереди размещается объектив с разрешением 2 МП, снимающий в разрешении Full HD (1920×1080) и частотой 25 кадров в секунду. По его бокам встроена ИК-подсветка для ночной съёмки с радиусом действия до 10 метров. Чуть выше имеется световой индикатор для отображения состояния камеры, а внизу объектива расположен микрофон для передачи звука. С его помощью можно организовать двустороннюю аудиосвязь. Также доступна отправка голосовых сообщений на камеру прямо через мобильное приложение.

Установка и работа

Для установки Cute-2 в помещении или в офисе необязательно сверлить и портить стены (хотя для этого в коробке всё есть). Её можно легко разместить на любую плоскость или закрепить с помощью магнитного основания на металлической поверхности.

Соединение с камерой происходит через Wi-Fi и фирменное приложение “Видеонаблюдение Ivideon”, которое доступно для iOS и Android. При первом запуске нужно зарегистрировать учётную запись или войти в неё, выбрать камеру для подключения и собственно осуществить подключение. Сама процедура занимает не более 1 минуты.

На выбор пользователя доступно 6 тарифных планов iVideon начиная от бесплатного до царского с ценником в 750 рублей за месяц. Каждый тарифный план позволяет использовать фирменное облако Ivideon для хранения данных в зашифрованном виде (так заявлено на коробке), возможность публичной трансляции, просмотр архива, экспорт записи и дополнительные функции типа распознавания лица и тд. Если никаких функций не требуется, то достаточно бесплатного тарифа. Запись всех действий можно производить на microSD. Однако имейте в виду, что бесплатный тариф доступен только для одной камеры и имеет ограничение в виде просмотра архива последних 8 часов. Если потребуется больше часов записи, то нужно приобретать платную подписку.

Фирменное приложение интуитивное и имеет множество тонких настроек. В нём можно выбрать вид уведомлений, качество записи, передачу доступа к камере и удалённое отключение.

Для теста я использовал камеру на балконе, который имеет отличный вид на двор. Установил на подоконнике и присматривал за своим автомобилем, когда уезжал загород. Камеры во дворе тоже есть, но гораздо надёжнее иметь в распоряжении свою камеру и просматривать её когда душе угодно. Претензий к записям или трансляциям – нет. Камера хорошо снимает и передаёт картинку в любое время.

В темноте Cute 2 показывает и пишет в чёрно-белом режиме, на расстоянии до 10 метров. Дальние объекты видно не очень чётко, а вот ближние очень даже хорошо.

Пример съёмки в полной темноте.

Также камера получила программный датчик слежения, который при обнаружении объекта в объективе, мгновенно отправляет уведомление в приложение. Кроме того, можно настроить уведомления не только на объект, но и на голос. Уже через настройки можно выбрать чувствительность детектора звука.

Итого

Cute 2 компактная и доступная камера со множеством тонких настроек через фирменное приложение. Кому-то она поможет присматривать за офисом, а кто-то будет следить за домашним питомцем в дальней поездке.

Единственным её минусом можно считать программное ограничение на просмотр архива, но если вам достаточно 8 часов и вы не планируется вести архивную запись, то камера отлично справляется со своей задачей. Она качественно сделана, имеет монтажный набор, металлическую ножку и поворотный корпус на все 360 градусов.

Плюсы Поддержка microSD

Быстрая настройка

Удобное приложение

Магнитное основание

Хорошее качество записи Минусы Локальный просмотр на 8 часов

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