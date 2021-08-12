Xiaomi выпустила в России безрамочные телевизоры Mi TV P1

Компания Xiaomi представила в России новую безрамочную серию телевизоров Mi TV P1.

Версии Mi TV P1 43’’ и 55’’ обеспечивают качество изображения с разрешением 4K UHD и поддержкой Dolby Vision. Кроме того, Mi TV P1 55’’ дополнительно улучшает качество изображения с помощью HDR10+, что позволяет телевизору генерировать широкий динамический диапазон. Обе модели предлагают технологию MEMC, позволяющую телевизору воспроизводить плавное изображение без задержек.

Mi TV P1 поставляется с рекомендательной системой PatchWall и богатой экосистемой контента с системой Android TV и предустановленными популярными приложениями, такими как Netflix, Prime Video и YouTube.

Пользователи также могут проецировать контент и игры со своих смартфонов или планшетов с помощью Chromecast и Miracast. Серия Mi TV P1 со встроенным Google Ассистентом подходит для голосового управления умным домом. Версии 55 и 43 дюймов поставляются со встроенным микрофоном на панели, чтобы пользователи могли голосовыми командами управлять телевизором и любыми умными устройствами без помощи рук.

Телевизор Mi TV 43’’ уже доступен для предзаказа на официальном сайте по цене 33 990 рублей. Mi TV 32’’ и Mi TV 55’’ скоро будут доступны по цене 20 990 и 47 990 рублей, соответственно. Информация о поступлении устройств в продажу будет сообщена отдельно.