Xiaomi выпустила шарф с подогревом за $21

Xiaomi выпустила умный шарф с подогревом. Все «мерзляки» могут заказать новинку на китайской площадке Youpin за $21.

Шарф умеет не только нагреваться, но и сохранять тепло пользователя за счет встроенного теплоизоляционного наполнителя DuPont. Всего доступны три уровня температуры: — 38 ° C, 45 ° C и 50 ° C, нагрев шарфа происходит за 3 секунды.

Также у «теплого» устройства есть защита от перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания, обрыва цепи и других неприятностей. Шарф автоматически отключается при каких-либо сбоях.