Xiaomi официально представила самый дешевый планшет Redmi Pad 2

Xiaomi представила Redmi Pad 2 — бюджетный Android-планшет с 11-дюймовым экраном и приличными характеристиками за свою цену. Новинка уже появилась на глобальном сайте бренда и доступна для покупки в Казахстане, что говорит о скором запуске в России.

Что внутри

Экран : 11″, IPS, 2560×1600, 90 Гц, до 600 нит, частота тача 360 Гц, поддержка стилуса Redmi Smart Pen

: 11″, IPS, 2560×1600, 90 Гц, до 600 нит, частота тача 360 Гц, поддержка стилуса Redmi Smart Pen Звук : 4 динамика с поддержкой Dolby Atmos

: 4 динамика с поддержкой Процессор : MediaTek Helio G100-Ultra , 8-ядерный, ~400 000 баллов в AnTuTu

: , 8-ядерный, ~400 000 баллов в AnTuTu ОЗУ / ПЗУ : 4/8 ГБ LPDDR4X, 128/256 ГБ UFS 2.2, поддержка microSD до 2 ТБ

: 4/8 ГБ LPDDR4X, 128/256 ГБ UFS 2.2, поддержка microSD до 2 ТБ Камеры : 8 Мп основная / 5 Мп фронтальная, запись видео до 1080p@30fps

: 8 Мп основная / 5 Мп фронтальная, запись видео до 1080p@30fps Батарея : 9000 мАч, зарядка 18 Вт, до 19 ч видео / 22 ч чтения

: 9000 мАч, зарядка 18 Вт, до 19 ч видео / 22 ч чтения ОС : Xiaomi HyperOS 2

: Связь : Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 4G (опционально), SIM-слот, 3.5 мм аудиоразъём

: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 4G (опционально), SIM-слот, 3.5 мм аудиоразъём Габариты и корпус: 519 г, толщина 7,36 мм, алюминиевая крышка, пластиковая рамка

Сколько стоит Redmi Pad 2

4/128 ГБ — 84 990 тенге (~13 100 ₽)

— (~13 100 ₽) 8/256 ГБ — 99 990 тенге (~15 400 ₽)

Планшет доступен в сером и зелёном цветах.