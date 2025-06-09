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Xiaomi официально представила самый дешевый планшет Redmi Pad 2

Самый доступный планшет Xiaomi уже продаётся в Казахстане, ожидается и в России.

Xiaomi представила Redmi Pad 2 — бюджетный Android-планшет с 11-дюймовым экраном и приличными характеристиками за свою цену. Новинка уже появилась на глобальном сайте бренда и доступна для покупки в Казахстане, что говорит о скором запуске в России.

Что внутри

  • Экран: 11″, IPS, 2560×1600, 90 Гц, до 600 нит, частота тача 360 Гц, поддержка стилуса Redmi Smart Pen
  • Звук: 4 динамика с поддержкой Dolby Atmos
  • Процессор: MediaTek Helio G100-Ultra, 8-ядерный, ~400 000 баллов в AnTuTu
  • ОЗУ / ПЗУ: 4/8 ГБ LPDDR4X, 128/256 ГБ UFS 2.2, поддержка microSD до 2 ТБ
  • Камеры: 8 Мп основная / 5 Мп фронтальная, запись видео до 1080p@30fps
  • Батарея: 9000 мАч, зарядка 18 Вт, до 19 ч видео / 22 ч чтения
  • ОС: Xiaomi HyperOS 2
  • Связь: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 4G (опционально), SIM-слот, 3.5 мм аудиоразъём
  • Габариты и корпус: 519 г, толщина 7,36 мм, алюминиевая крышка, пластиковая рамка

Сколько стоит Redmi Pad 2

  • 4/128 ГБ84 990 тенге (~13 100 ₽)
  • 8/256 ГБ99 990 тенге (~15 400 ₽)

Планшет доступен в сером и зелёном цветах.

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Источник:
Gsmarena
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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